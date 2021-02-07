Доработать рейтинг на Wordpress

Сайт poshvu.ru Пул задач: Планируемое время выполнение месяц. Движок – самописный. Цена: договорная (возможно позадачность) Все задачи буду предварительно оговариваться, что где и как находится в коде, чтобы решение занимало минимальное количество времени. Так же полностью расписаны.