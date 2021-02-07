Доработать рейтинг на Wordpress

Веб-программированиеЗавершен3 заявки1135 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо доработать вывод значений рейтинга с сортировкой по убыванию на сайте под управлением CMS Wordpress.

Все подробности в ЛС, Скайп. Предлагайте цену и сроки.

WordPress
3 года назад
vzor78
Виктор 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
jobajoom
Алексей 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$1
2 дня
Спасибо за выполненную работу. Остался доволен. Все было сделано четко по ТЗ. Будем дальше сотрудничать
Отличный заказчик Грамотно ставит задачу Всегда на связи Быстрая оплата Рекомендую +