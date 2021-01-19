PHP скрипт

Веб-программированиеЗакрыт10 заявок1220 просмотров
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Необходимо сделать  скрипт на php который:

- читает параметры задания из json

- выполнять http(s) запрос к указанному хосту с указанными параметрами

-  возвращает результат в нужном формате

Для запроса используем пакет

https://github.com/guzzle/guzzle

Возможна смена пакета на другой при аргументации в его пользу.

Детали при личной переписке.

PHP
3 года назад
e-masters
Мамедов 
52 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
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