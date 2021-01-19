PHP скрипт

Примерный список дополнений к текущей реализации чата: - отправка и поддержка чатом изображений (тут описывать думаю не стОит, всё как у всех) - отправка и поддержка чатом стикеров (должна быть иконка рядом с иконкой отправки сообщения, которая открывает ...