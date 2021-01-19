Drupal9+uikit. Разработка и верстка.

Доработки по сайту на laravel. ТЗ по запросу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт sborka.ufalab.com на drupal9.
Задача в том, чтобы доработать этот каталог, плюс вывести дополнительное меню из терминов. Это будет простой сайт-каталог товаров фруктовых букетов.
Более детальное описание:
- По аналогии с https://eda.yandex.ru/spb/pizza?shippingType=delivery добавить под слайдом техническое меню. Все, Фруктовые букеты, Букеты из клубники, Букеты из орехов. Если пунктов много и они не влезкают, как у них добавить “Еще”. Можно ли Пункты добавлять автоматически туда? Например чтобы пункт соответствовал термину таксономии.
- Добавить 2 товара, как на eda.yandex.ru. Только картинку, заголовок, цену пока. Вид технический. При наведении также эффект увеличения.
- Нажатие на товар. https://spb.setsushi.ru/type_category/sushi/ как здесь открывается окно. Фото, название, цена. Без стилей. Затем (в этом же окне) форма: имя, телефон. И кнопка заказать. При заказе приходит не только имя и телефон, но и то что заказали.
- Можно ли заказ отправлять в wa или telegram?
- Главная каталог. 1 категория. 6 товаров (2 ряда по 3) и кнопка “Показать все”. (при нажатии переход на Фруктовые букеты”. 2я категория. Также 6 товаров.
- Вниз добавить блок https://yadi.sk/i/nxy0bwn4A7T9vA (взято с http://chel.universepro.ru/ ) без видео.
- Контакты такие https://yadi.sk/i/nUmSQLwvf2thOQ (взято с http://chel.universepro.ru/ ), но вместо Электронная почта “Социальные сети”. Иконки: https://yadi.sk/d/v2E3ezbNcIVCjA
- Подвал как на яндекс еде https://yadi.sk/i/32tjz4xPzp-wpw
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