Доработки по проекту Gosti 24. Новый этап.

$270
Веб-программированиеЗавершен1 заявка155 просмотров
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  • Реализовать систему управления дополнительными функциями выделения объявлений в каталоге объектов поиска (скидки, стикеры, таймеры, рамки и прочее);
  • Исправить работу раздела "Избранное";
  • Сделать подгрузку объявлений по клику на кнопку "Показать еще";
  • Реализовать функционал "хлебные крошки" с микроразметкой.
  • Исправить отображение картинок в браузере Safari
3 года назад
alezandro
40 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
alexforever1808
Алексей 
36 летМолдова
5 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
3 года назад
$270
5 дней
Все прошло хорошо.
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