Web-разработка

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка1317 просмотров
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Схема ТЗ miro.com/app/board/o9J_ky...

Изначально мы разделили задачу на 3 этапа, и собрали достаточно предложений с разных площадок. Поразмыслив, приняли решение, что лучше доверить выполнение трех этапов работы одному специалисту. Сейчас выбираю с кем будет вся работа.

Опишу суть проекта и разделю всю работу на этапы:

Суть проекта – получать номера посетителей с сайтов наших клиентов. То есть, клиенты установят наш код, который будет отправлять запросы к поставщикам данных (номера телефонов предоставят поставщики и они же проведут идентификацию посетителя). Наш сервис будет связывать несколько поставщиков данных и конечных покупателей данных и получать оплату за каждый номер телефона, полученный от поставщика. Способ идентификации предоставляют поставщики (Pixel).

1 этап. Подготовить скрипт, который запустит три Pixel`я в нужном порядке очереди с нашей внутренней страницы. Этот скрипт наши клиенты получат в личном кабинете и установят у себя на сайте. Пример прикселя поставщика отправлю в личку - API у поставщиков открыты.

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2 этап. Личный кабинет:

а) Сюда пользователи буду получать номера телефонов, которые предоставили поставщики данных.

б) Клиенты сюда привяжут свой домен (домен скорее всего мы используем в качестве тега, для отправки запроса к поставщику. Тут на ваше усмотрение)

в) Размещение запрещенных номеров. Например, номера сотрудников (номера, за которые мы не взымаем плату)

г) Интеграция с CRM битрикс24 (отправка лида), почтой и возможно с ботом ТГ (для отправки полученных данных, чтобы постоянно не сидеть в сервисе)

д) Интеграция с кабинетами поставщиков, для автоматической привязки доменов и перенаправление номера телефона из их кабинета, в наш кабинет пользователя. 

е) Вывести баланс и возможность пополнение баланса. Пока работа в рамках теста проекта, можно обойтись без онлайн кассы, сделать интеграцию с платежкой (например яндекс.деньги) и в личный кабинет выводить сумму пополнения этой платежки и в зависимости от суммы пополнения делать бонусы – например пополнил на 10 000р и мы добавили 10%.

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3 этап. Админская панель. Нужно иметь возможность и смотреть по временным срезкам: сегодня, вчера, 7 дней, 30 дней и все время, эту статистику:

а) Регистраций всего

б) Идентификаций (получено ответов от поставщика)

в) Всего активных пользователей (минимум одно успешное обращение к поставщику и снятие оплаты с баланса)

г) Список поставщиков с ячейкой, куда я могу вносить стоимость одного успешного обращения (то есть себестоимость для меня)

д) Ячейка, куда я могу задавать стоимость успешного определения и сумму списания с баланса личного кабинета для моих клиентов.

е) Отображения моей выручки за вычетом стоимости оплаты поставщикам

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Я писал всю суть работы. От вас важно получить стоимость работы за каждый этап  отдельно и общую стоимость работы, на случай, если будем сотрудничать плотно. И если можно примерные сроки выполнения. Чтобы не нагружать наше общение драматизмом, предлагаю сразу начать общение прозрачно и честно, поэтому называйте оптимальные цены без планов дальнейших торгов. Торговаться я не привык и выберу специалиста с самой приятной ценой)))

PS Если есть крутые кейсы, то также жду с нетерпением))

Стоимость предлагайте, если сойдемся по цене, то готов начать работу прямо сегодня.

3 года назад
guest_16110984630447
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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