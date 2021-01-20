Сделать ряд доработок в личных кабинетах на сайте на Yii2

https://souzcollection.ru

Есть админка пользователя, есть суперадминка администратора.

Человек зарегистрировался на портале. Он получает Бесплатный аккаунт.

Далее он может произвести оплату. Или как физлицо (картой через cloud payments), или как юрлицо (через скачивание счета, формируется на сайте автоматом).

Если он оплачивает как физлицо - он становится Член ФЛ. Далее статус не меняется.Во всех остальных вариантах - смена статуса производится только админом вручную.

Список доработок:

1. Добавить в Левое меню личного кабинета пользователя 3 анкеты на распечатку.

Анкеты скачивать с сайта в zip архиве.

2. Добавить 4 статуса в личном кабинете пользователя: Член ФЛ / Член ЮЛ / Орган управления / Председатель регионального филиала (рядом с именем http://joxi.ru/V2VLypYId4a40r?d=1).

Статусы проставляются только админом в суперадминке.

У каждого статуса пользователя свои суммы продления и виды продления. Ежегодные продления сейчас за 30 дней и за 3 дня что ли отправляются на почту того кто будет продлевать, и админу сайта.

Эти статусы влияют только на сумму и вид ежегодного продления. В разделе Подписка в зависимости от статуса:

1) доступен тот или иной вид оплаты (карта / безнал)

2) разная сумма ежегодного продленияБольше ни на что не влияют статусы.

3. Бесплатный аккаунт меняем на Вступить в союз, и поднимаем его вверх в левом меню.

4. https://souzcollection.ru/page/organy-upravlenia

Убрать 3 копии Архипова.

5. Подписка - сделать возможность оплаты.

Для Члена ФЛ - 500 руб. (Оплаты только как для физлица).

Для члена ЮЛ - 3000 руб. (Оплата только через р/с как для юрлица).

Для Председателя - 1000 руб. (Оплата только как для физлица).

Для Органа управления - 1000 руб. (Оплата и как через физлицо).

6. Профиль - выводить номер телефона с возможностью его изменить.

7. Оплатить в юрлицах не 3000, а 5000 руб.

Вы вносите вступительный членский взнос поменять.

Другие платежи - не делаем.

8. Регионы в мобильной версии поправить размеры фотографий https://souzcollection.ru/page/regiony

9. Регионы.

Вместо кнопки Открыть полный список … делаем кнопку «Свободные регионы» - при нажатии на кнопку снизу открывается список регионов в Виде таблицы Регион - Вакантно, кнопка «Стать председателем региона», При нажатии на которую он скачивает анкету.

Доработанная анкета - будет предоставлена. Добавить email под телефонами.

10. При замене статуса Член - Председатель Ежегодная оплата составляет 1000 рублей (только физлица).

Если он оплатил как Юрлицо, он регистрирует новое Юрлицо, как физлицо.

Председатель может оплачивать только как физлицо (через Cloud payments).

11. Перерегистрировать Клауд Пейментс на новое Юрлицо

http://joxi.ru/Y2LYZ4kt7X8XbA?d=1 - выдам текстом (запрещена публикация контактов в задаче).

Физлица платят на него. В Cloud Payments сейчас добавлено другое Юрлицо для получения оплаты, интеграция сделана. Нужно просто заменить анкету для платежа будет.

12. Счет юрлица в формирующемся xls заменить на http://joxi.ru/eAOY3MDt9R7Rom?d=1 - выдам текстом (запрещена публикация контактов в задаче).

13. https://souzcollection.ru/page/organy-upravlenia фото в мобильной версии, добавить email под телефонами. Кнопку Открыть полный список … - убрать. Блок Структура СКР - убрать.

14. https://souzcollection.ru/contacts

Поставить следующий текст: http://joxi.ru/1A5xl1WID5Z5J2?d=1 (пришлось сделать скрин, т.к. задача не создавалась из-за наличия контактов в теле данной задачи).

15. Скрыть Вступить в союз для зарегистрированных (на главной странице и в верхнем меню).