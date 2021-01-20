Нужно чтобы саит был на иностранном

$33
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок1053 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый вечер!

Нам нужно, чтобы сайт был на иностранном хостинге, чтобы при этом его можно было при надобности заархивировать и потом развернуть на другом хостинге без проблем.Лучше всего если будет использоваться WordPress, так как у нас уже есть сайты на нем и на нем легко работать.

Должна быть админка, чтобы добавлять товары, цены и фильтры человеком без умения программирования.

Личный кабинет не нужен

Сайт только информативный, полностью на английском языке. 

3 года назад
Zhandoskuandyk25
Жандос 
24 годаКазахстан
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
  • Похожие заказы

  • Web-разработка

    Схема ТЗ [url=https://miro.com/app/board/o9J_ky71cMg=/]miro.com/app/board/o9J_ky...[/url] Изначально мы разделили задачу на 3 этапа, и собрали достаточно предложений с разных площадок. Поразмыслив, приняли решение, что лучше доверить выполнение трех этапов работы одному специалисту. Сейчас выбираю с кем будет вся работа. Опишу суть ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Разыскивается разработчик с опытом Yii Framework

    $200

    Приветствую!  Имеется практически готовый проект CRM системы, необходимо поработать над генерации ссылок оплаты, на данный момент оплата работает, но требуется добавить функционал. Используется Яндекс Касса.

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать 3 дашборда на React+Django

    Разработать 3 дашборда на React+Django. Существует 3 страницы с графиками, разработанные на системе отчетности. Требуется реализовать это на Django с использованием React. Подробности в приватных сообщениях.

    ReactDjango
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • PHP скрипт

    Необходимо сделать  скрипт на php который: - читает параметры задания из json - выполнять http(s) запрос к указанному хосту с указанными параметрами -  возвращает результат в нужном формате Для запроса используем пакет https://github.com/guzzle/guzzle Возможна смена пакета на другой при аргументации ...

    PHP
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Laravel - доработать админку на Voyager, работа на сегодня!

    $25

    Laravel - доработать админку на Voyager, работа на сегодня! Работы на 2-3 часа для специалиста, оплата 25$ по факту готовности Добавить 3 раздела и поправить регистрацию Оставляйте телеграмм для связи

    Laravel
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработка чата на vue.js

    Примерный список дополнений к текущей реализации чата:  - отправка и поддержка чатом изображений  (тут описывать думаю не стОит, всё как у всех)  - отправка и поддержка чатом стикеров (должна быть иконка рядом с иконкой отправки сообщения, которая открывает ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Drupal9+uikit. Разработка и верстка.

    Есть сайт sborka.ufalab.com на drupal9. Задача в том, чтобы доработать этот каталог, плюс вывести дополнительное меню из терминов. Это будет простой сайт-каталог товаров фруктовых букетов. Более детальное описание: [list=1][*]По аналогии с https://eda.yandex.ru/spb/pizza?shippingType=delivery добавить под слайдом техническое меню. ...

    Drupal
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад