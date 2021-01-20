Нужно чтобы саит был на иностранном

Добрый вечер!

Нам нужно, чтобы сайт был на иностранном хостинге, чтобы при этом его можно было при надобности заархивировать и потом развернуть на другом хостинге без проблем.Лучше всего если будет использоваться WordPress, так как у нас уже есть сайты на нем и на нем легко работать.

Должна быть админка, чтобы добавлять товары, цены и фильтры человеком без умения программирования.

Личный кабинет не нужен

Сайт только информативный, полностью на английском языке.