Нужно чтобы саит был на иностранном

Схема ТЗ [url=https://miro.com/app/board/o9J_ky71cMg=/]miro.com/app/board/o9J_ky...[/url] Изначально мы разделили задачу на 3 этапа, и собрали достаточно предложений с разных площадок. Поразмыслив, приняли решение, что лучше доверить выполнение трех этапов работы одному специалисту. Сейчас выбираю с кем будет вся работа. Опишу суть ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый вечер!
Нам нужно, чтобы сайт был на иностранном хостинге, чтобы при этом его можно было при надобности заархивировать и потом развернуть на другом хостинге без проблем.Лучше всего если будет использоваться WordPress, так как у нас уже есть сайты на нем и на нем легко работать.
Должна быть админка, чтобы добавлять товары, цены и фильтры человеком без умения программирования.
Личный кабинет не нужен
Сайт только информативный, полностью на английском языке.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $200
Приветствую! Имеется практически готовый проект CRM системы, необходимо поработать над генерации ссылок оплаты, на данный момент оплата работает, но требуется добавить функционал. Используется Яндекс Касса.Веб-программирование6 заявокЗакрыт3 года назад
Разработать 3 дашборда на React+Django. Существует 3 страницы с графиками, разработанные на системе отчетности. Требуется реализовать это на Django с использованием React. Подробности в приватных сообщениях.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо сделать скрипт на php который: - читает параметры задания из json - выполнять http(s) запрос к указанному хосту с указанными параметрами - возвращает результат в нужном формате Для запроса используем пакет https://github.com/guzzle/guzzle Возможна смена пакета на другой при аргументации ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт3 года назад
Ограничить запросы к определенным файлам, подробности в лсВеб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $25
Laravel - доработать админку на Voyager, работа на сегодня! Работы на 2-3 часа для специалиста, оплата 25$ по факту готовности Добавить 3 раздела и поправить регистрацию Оставляйте телеграмм для связиВеб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужно сделать фид для яндекс обьявлений. есть выгрузка yml каталогаВеб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Примерный список дополнений к текущей реализации чата: - отправка и поддержка чатом изображений (тут описывать думаю не стОит, всё как у всех) - отправка и поддержка чатом стикеров (должна быть иконка рядом с иконкой отправки сообщения, которая открывает ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Есть сайт sborka.ufalab.com на drupal9. Задача в том, чтобы доработать этот каталог, плюс вывести дополнительное меню из терминов. Это будет простой сайт-каталог товаров фруктовых букетов. Более детальное описание: [list=1][*]По аналогии с https://eda.yandex.ru/spb/pizza?shippingType=delivery добавить под слайдом техническое меню. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад