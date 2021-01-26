Поправить форму обратной связи

1. Сделать перенаправление на страницу "Спасибо ваша заявка принята" после того как заявка была оставлена

2. Сделать поля имя и email не обязательными

На двух одинаковых сайтах:

karer74.ru и sheben.karer74.ru

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