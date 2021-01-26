Поправить форму обратной связи

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$5
Веб-программированиеЗавершен11 заявок349 просмотров
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На двух одинаковых сайтах:

karer74.ru и  sheben.karer74.ru

Сайты сделаны на html+php

3 года назад
van74
Иван 
29 летАрмения
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
xtremal29
Михаил 
27 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
20 часов назад
3 года назад
$4
1 день
Все хорошо, сделано качественно. Была небольшая задержка, не критичная. Работать можно, спасибо
Рекомендую работать с Иваном! Быстро сработались. Моментальная оплата и проверка.
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