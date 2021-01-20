«Разработка и внедрение плагина, описывающего компетенции сотрудника,

Добрый вечер! Нам нужно, чтобы сайт был на иностранном хостинге, чтобы при этом его можно было при надобности заархивировать и потом развернуть на другом хостинге без [url=http://проблем.Лучше]проблем.Лучше[/url] всего если будет использоваться WordPress, так как у нас ...