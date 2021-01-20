«Разработка и внедрение плагина, описывающего компетенции сотрудника,

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«Разработка и внедрение плагина, описывающего компетенции сотрудника, в систему Moodle»

Техническое задание https://docs.google.com/document/d/1cKNwDw5kShNv8yiJ7wUCrNCVYmQTgWVQRqzVRUw0YUg/edit?usp=sharing

3 года назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 часов назад
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