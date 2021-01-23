Нужен помощник по laravel для внесения правок по ТЗ

$1000
Веб-программированиеЗакрыт11 заявок1600 просмотров
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Нужен помощник по laravel для внесения правок по ТЗ

есть ряд правок, предоставлю претенденту

От вас хорошие знания laravel

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Laravel
3 года назад
tevik
Денис 
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад