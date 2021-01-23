Агрегатор перевозок на Laravel

Только бэкенд. (laravel)

Часть проекта готова.

Perevozist.ru - АГРЕГАТОР МЕЖДУ ВОДИТЕЛЕЙ ГРУЗОВЫХ АВТО И ЗАКАЗЧИКАМИ. Заказчик создает заказ, водитель ознакамливается и подтверждает его на выполнения.

Реализовать: внутренний баланс, уведомления, панели управления, подключение системы пополнения\выплаты, настройка комиссии сайта и другие настройки.

Уважаемые Фирмы, ИП, посредники, компании, к сожелению наши бюджеты не позволяют с вами сотрудничать, не траться пожалуйста ваше и наше время, ищем частного исполнителя, спасибо.