Агрегатор перевозок на Laravel

Есть ряд задач по cms OpenCart, кто разбирается. Оставляйте свои контакты. Обсудим все задачи в ЛС. Выделю все доступы.
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Perevozist.ru - АГРЕГАТОР МЕЖДУ ВОДИТЕЛЕЙ ГРУЗОВЫХ АВТО И ЗАКАЗЧИКАМИ. Заказчик создает заказ, водитель ознакамливается и подтверждает его на выполнения.
Реализовать: внутренний баланс, уведомления, панели управления, подключение системы пополнения\выплаты, настройка комиссии сайта и другие настройки.
Уважаемые Фирмы, ИП, посредники, компании, к сожелению наши бюджеты не позволяют с вами сотрудничать, не траться пожалуйста ваше и наше время, ищем частного исполнителя, спасибо.
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