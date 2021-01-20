Доработать модуль СМС рассылки на PHP + LARAVEL

[url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fsouzcollection.ru]https://souzcollection.ru [/url] Есть админка пользователя, есть суперадминка администратора. Человек зарегистрировался на портале. Он получает Бесплатный аккаунт. Далее он может произвести оплату. Или как физлицо (картой через cloud payments), или как юрлицо (через скачивание счета, формируется на сайте автоматом). Если он ...