Доработать модуль СМС рассылки на PHP + LARAVEL

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки1236 просмотров
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Требуется доработать модуль СМС рассылки в веб сервисе и поработать с модулем обратной связи.

сервис написан на  PHP + Laravel и VueJS

Уважаемые разработчики, если вы легко справитесь с данной задачей.

напишите примерную стоимость часа работы. Подробное ТЗ вышлем подходящим кандидатам.

PHPLaravel
3 года назад
minus90
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад