Доработать модуль СМС рассылки на PHP + LARAVEL

Есть ряд задач по cms OpenCart, кто разбирается. Оставляйте свои контакты. Обсудим все задачи в ЛС. Выделю все доступы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется доработать модуль СМС рассылки в веб сервисе и поработать с модулем обратной связи.
сервис написан на PHP + Laravel и VueJS
Уважаемые разработчики, если вы легко справитесь с данной задачей.
напишите примерную стоимость часа работы. Подробное ТЗ вышлем подходящим кандидатам.
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