Удаленные рабочие столы на облачных серверах (VDI)

Мы создаем коммерческий продукт для удаленных сотрудников, которые должны полноценно выполнять типичные функции через удаленные рабочие столы без высоких требований к производительности.

Задача: Обеспечить легко масштабируемые облачные рабочие столы (linux/windows) с заданными параметрами с минимальной стоимостью в пересчете на каждый, за счет облачных серверов.

Прошу сразу присылать предложения и задавать вопросы в отклике.