Удаленные рабочие столы на облачных серверах (VDI)

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Мы создаем коммерческий продукт для удаленных сотрудников, которые должны полноценно выполнять типичные функции через удаленные рабочие столы без высоких требований к производительности. 

Задача: Обеспечить легко масштабируемые облачные рабочие столы (linux/windows) с заданными параметрами с минимальной стоимостью в пересчете на каждый, за счет облачных серверов.

Прошу сразу присылать предложения и задавать вопросы в отклике. 

3 года назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 часов назад