Переделать на Битриксе формат картинок в google webp

- Надо сверстать и разработать функционал сайта на Vue.JS (если знаете как применить оптимизацию с точки зрения SEO при помощи Nuxt.js было бы идеально) - Приблизительно 5 страниц, можно посмотреть дизайн по ссылке [url=https://www.figma.com/file/B7jLo0LKVUoXc4I5gGeLVT/Stickerland?node-id=20%3A848]Figma[/url] - В идеале в ...