Продолжение работы над проектом

Информационный Сайт на вордпрессе, 360 страниц. Нужно удались дубли тегов и сделать так, чтобы в новых статьях они не появлялись снова.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Возможность приостанавливать/блокировать пользователя ... сообщение в профиле "Вы нарушили правила пользования"
2. При добавлении публикации добавить 6 вариантов шаблона. - templates.png
- для примера в шаблоне "А" - будет одна применятся верстка - Article.png
- для примера в шаблоне "B" - будет применятся другая - Article1.png
- шаблон "С"
- шаблон "В"
- шаблон "Е"
- шаблон "F"
3. Вкл/Викл возможность комментирования
4. После авторизации google/facebook заполнять E-Mail адрес, аватарку
5. Нельзя отвязаться от авторизации google/facebook если не заполен E-Mail адрес
6. Вместо "Вы не можете оставлять оценки." выводим попап форму входа - Sign-in.png
7. в [myfund.space/ru/p] зделать рабочей "card-footer" с лайк/дизлайлк, добавить в избранное, при нажатии если не залогинен - попап форма входа - Sign-in.png
8. Поменять [myfund.space/ru/profiles/1] на [myfund.space/ru/user1]
9. myfund.space/ru/user1 Количество оценок - сумма всех оценок всех публикаций пользователя + посты пользователя + его комментарии - Author.png
10. Удалить navbar и footer в [myfund.space/ru/login]/[myfund.space/ru/register]/[myfund.space/ru/password/reset]/[myfund.space/ru/verify]
11. Шаблон для главной страницы статическая - Main.png
12. Страница поиска и 404 ошибка как шаблон - 404-1.png
13. Добавить пометку "Promotion" - в свойствах публикации
14. Добавить статические странички About Us, Help, Contact, Donat, Advertising
15. Добавить регалию пользователю (не обязательно до заполнения), менять может только админ - регалия например "Пользователь, суперпользователь"
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