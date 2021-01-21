Продолжение работы над проектом

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка102 просмотра
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1. Возможность приостанавливать/блокировать пользователя ... сообщение в профиле "Вы нарушили правила пользования"

2. При добавлении публикации добавить 6 вариантов шаблона. - templates.png

      - для примера в шаблоне "А" - будет одна применятся верстка - Article.png

      - для примера в шаблоне "B" - будет применятся другая - Article1.png

      - шаблон "С"

      - шаблон "В"

      - шаблон "Е"

      - шаблон "F"

3. Вкл/Викл возможность комментирования

4. После авторизации google/facebook заполнять E-Mail адрес, аватарку

5. Нельзя отвязаться от авторизации google/facebook если не заполен E-Mail адрес

6. Вместо "Вы не можете оставлять оценки." выводим попап форму входа - Sign-in.png

7. в [myfund.space/ru/p] зделать рабочей "card-footer" с лайк/дизлайлк, добавить в избранное, при нажатии если не залогинен - попап форма входа - Sign-in.png

8. Поменять [myfund.space/ru/profiles/1] на [myfund.space/ru/user1]

9. myfund.space/ru/user1 Количество оценок - сумма всех оценок всех публикаций пользователя + посты пользователя + его комментарии - Author.png

10. Удалить navbar и footer в [myfund.space/ru/login]/[myfund.space/ru/register]/[myfund.space/ru/password/reset]/[myfund.space/ru/verify]

11. Шаблон для главной страницы статическая - Main.png

12. Страница поиска и 404 ошибка как шаблон - 404-1.png

13. Добавить пометку  "Promotion" - в свойствах публикации

14. Добавить статические странички About Us, Help, Contact, Donat, Advertising

15. Добавить регалию пользователю (не обязательно до заполнения), менять может только админ - регалия например "Пользователь, суперпользователь"

3 года назад
awsea001
Сергей 
38 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
14 дней назад
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