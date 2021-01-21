Доработка API marketplace Tinkoff.оплата в Битрикс

Необходимо интегрировать API marketplace (сплитования/разделение платежа на несколько расчетных счетов) Tinkoff.оплата на сайт Битрикс. Имеется необходимая документация с описанием ключей, функций и схема. Установлен и настроен модуль Tinkoff.оплата Интернет-эквайринг, возможно внедрение API прямо в него.

Например:

Добавить свойство товара, по которому будет определяться на какой счет отправить за него деньги и передавать эту информацию через API.

Документация:

https://acdn.tinkoff.ru/static/documents/api_reg_marketplace.pdf

https://acdn.tinkoff.ru/static/documents/merchant_api_protocoI_eacq.pdf