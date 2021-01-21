Доработка API marketplace Tinkoff.оплата в Битрикс

Необходимо реализовать дополнительный функционал на сайте ВП+Вукомерц. Все детали в файле. Просьба оставлять свои предложения только после изучения тз, примера функционала, и в случае готовности реализовать задачу качественно.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо интегрировать API marketplace (сплитования/разделение платежа на несколько расчетных счетов) Tinkoff.оплата на сайт Битрикс. Имеется необходимая документация с описанием ключей, функций и схема. Установлен и настроен модуль Tinkoff.оплата Интернет-эквайринг, возможно внедрение API прямо в него.
Например:
Добавить свойство товара, по которому будет определяться на какой счет отправить за него деньги и передавать эту информацию через API.
Документация:
https://acdn.tinkoff.ru/static/documents/api_reg_marketplace.pdf
https://acdn.tinkoff.ru/static/documents/merchant_api_protocoI_eacq.pdf
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