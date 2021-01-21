Граббер для телеграмма PHP или Python

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок1577 просмотров
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Нужно сделать простой скрипт, который из введенного !чата! Телеграм собирает информацию за полгода, по ключевым словам, о пользователе(никнейм), тексте соообщения, время публикации и формирует таблицу лучше csv. Это может работать через вебинтерфейс, или консоль браузера, или вся инфа вводится в тело скрипта а запуск происходит, когда я вхожу на страницу ../Index.php или там кнопка одна.

Лучше бы сделать это все на PHP (хотя можно и питон) + хорошо будет если это сработает на обычном хостинге (не выделенном сервере)

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PHPPython
3 года назад
pavelivanov1221
Павел 
32 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
год назад
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