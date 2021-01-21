Open Cart (ocStore) + Robokassa передача данных в робочек

Сейчас в робокассу уходит чек не по новым требованиям, где перечислен весь состав заказа по пунктам, а одним пунктом. Например, "Оплата заказа 123 – 987,00 руб.".

Необходимо сделать передачу полного списка товаров входящих в заказ.

Или объяснить как это сделать (консультация так же оплачивается).