Подключить онлайн оплату на ocStore 3- Интернет-эквайринг Сбербанка

Вот сам проект [url=https://github.com/openvinotoolkit/cvat]CVAT[/url]. TypeScript/JavaScript/Python/Django/Docker. Почему-то, мне кажется, ковыряться прийдется в Django. Т.е., нужен Питонист. Но могу ошибаться. Вот, собственно, [url=https://github.com/openvinotoolkit/cvat/issues/2702]issue[/url], который надо починить. Вот [url=https://github.com/openvinotoolkit/cvat/issues/2093]дубликат[/url], который висит с августа 2020. И, похоже, никто чинить не собирается. Из ...