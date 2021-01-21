WordPress Woo. Совместимость двух плагинов

Есть запрос нашего местного музея. Сделать что-то на тему памятника , который стоит у них у входа.У меня появилась следующая идея. "Сэлфи с памятником". Суть в следующем. На памятнике (вблизи него) размещён куар-код, пройдя по которому ...
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WooCommerce TM Extra Product Options
WooCommerce Dynamic Pricing & Discounts
Этот блок из плагина WooCommerce TM Extra Product Options
Сумма дополнительных аксессуаров:
711.4 грн.
Всего за заказ
1,415.9 грн.
и он не учитывает скидку, которая сделана плагином WooCommerce Dynamic Pricing & Discounts, а отображает полную цену. Надо отображение и подсчет со скидкой если она есть.
В корзине все норм, проблема только в отображении и изменении цены при смене кол-ва товара и аксов.
Если скидка указана через Цену распродажи (Стандартным способом) то все работает.
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