WordPress Woo. Совместимость двух плагинов

WooCommerce TM Extra Product Options

WooCommerce Dynamic Pricing & Discounts

Этот блок из плагина WooCommerce TM Extra Product Options

Сумма дополнительных аксессуаров:

711.4 грн.

Всего за заказ

1,415.9 грн.

и он не учитывает скидку, которая сделана плагином WooCommerce Dynamic Pricing & Discounts, а отображает полную цену. Надо отображение и подсчет со скидкой если она есть.

В корзине все норм, проблема только в отображении и изменении цены при смене кол-ва товара и аксов.

Если скидка указана через Цену распродажи (Стандартным способом) то все работает.