Помощь в написании шейдеров в почти готовом проекте opengl

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка1039 просмотров
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запуск проекта opengl

3 года назад
guest_16113088584562
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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