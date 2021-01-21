Webasyst - Разработать скрипт перевода сайта на Укр язык

Нынешняя реализация выглядит на компьютерной выглядит так https://prnt.sc/xfuunh

на мобильных устройствах выглядит так https://prnt.sc/xfuzen

Работает этот скрипт на базе яндекса https://fixtrade.com.ua/

Суть задачи:

- нужно разработать скрипт (по примеру живосайта), чтоб можно было вставить перед

- вариант 1, кнопка "UA" должна быть поверх всей страницы, зафиксирована сверху справа (сверху отступ 20px), она должна торчать полукругом https://prnt.sc/xfy5s5

- вариант 2, кнопка "UA" в подвале, в самом низу, торчит полукругом https://prnt.sc/xfy9oc

- после нажатия - всю содержимое сайта переводится на украинский язык. После нажатия кнопка меняется на "RU" (чтоб пользователи могли обратно на русскую версию вернуться).