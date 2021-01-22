Wordpress + ez Form Calculator - Помощь в создании калькулятора

Требуется специалист, который имел дело с калькулятором ez Form Calculator и может его точечно настроить согласно уже работающего калькулятора на другой платформе.

Всю логику работы калькулятора покажем и расскажем, после того, как вы о себе заявите.

Нужно сделать калькулятор быстро, чтобы не растягивать на целую неделю. Максимум 2-3 дня. Если вы знаете ez Form Calculator, то для Вас это не проблема.

Ждем вашего отклика и далее уже обсудим все детали.