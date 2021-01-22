Настроить интеграцию API

Необходимо настроить интеграцию по API. Чтобы данные из одного личного кабинета передавались в другой. Личный кабинет, в который нужно переносить данные, разработан на базе React + Laravel.

Что нужно сделать:

- Нужно настроить взаимосвязь полей между двумя кабинетами, чтобы при изменении, информация передавалась из полей одного кабинета в поля другого.

- Также в личном кабинете нужно убрать из раздела "Трекер" некоторые статусы.

- Настроить выгрузку всех записей данных в таблицу Excel. Google Sheets. Кнопка скачать файл или сразу в онлайне переносить в Google Sheets.

- Передача данных полей из личного кабинета по API в AMOcrm.

Более подробное ТЗ с полями, скринами и всеми пунктами отправлю в телеграм. + Покажу по скайпу / zoom.

Большая просьба писать только профессионалам с опытом API интеграций. Благодарю.