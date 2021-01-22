Написать телеграмм-бота на php

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки1720 просмотров
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Нужен опытный программист (желательно php, желательно знакомый со сферой трейдинга).

Это будет клиентский чат-бот в Телеграмме. 

В котором наши клиенты будут получать:

- отчеты о сделках за день/неделю (красивой картинкой)

- покупка пробного периода (с помощью USDT в автоматическом режиме)- настройки легкие (2-3 параметра)

Важно! Никаких чат-бот сервисов подключать не нужно!

Нам нужно написание на коде. Все описания нужных таблиц из бд - дадим.

PHP
3 года назад
shnur
36 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
47 отзывов(-1)
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