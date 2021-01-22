Написать телеграмм-бота на php

Необходимо настроить интеграцию по API. Чтобы данные из одного личного кабинета передавались в другой. Личный кабинет, в который нужно переносить данные, разработан на базе React + Laravel. Что нужно сделать: - Нужно настроить взаимосвязь полей между двумя ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен опытный программист (желательно php, желательно знакомый со сферой трейдинга).
Это будет клиентский чат-бот в Телеграмме.
В котором наши клиенты будут получать:
- отчеты о сделках за день/неделю (красивой картинкой)
- покупка пробного периода (с помощью USDT в автоматическом режиме)- настройки легкие (2-3 параметра)
Важно! Никаких чат-бот сервисов подключать не нужно!
Нам нужно написание на коде. Все описания нужных таблиц из бд - дадим.
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