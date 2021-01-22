Калькулятор на тильде

Нужен опытный программист (желательно php, желательно знакомый со сферой трейдинга). Это будет клиентский чат-бот в Телеграмме. В котором наши клиенты будут получать: - отчеты о сделках за день/неделю (красивой картинкой) - покупка пробного периода (с помощью USDT в автоматическом ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен специалист на тильде, который сделает форму на тильде.
Требуется сделать форму экспресс-оценки для автомобилей (калькулятор стоимости), как на этом сайте - https://avto-skupka-dorogo.ru/kalkulyator-stoimosti-avto
Так же это должно открываться с помощью pop-up.
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