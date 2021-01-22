Калькулятор на тильде

Нужен специалист на тильде, который сделает форму на тильде.

Требуется сделать форму экспресс-оценки для автомобилей (калькулятор стоимости), как на этом сайте - https://avto-skupka-dorogo.ru/kalkulyator-stoimosti-avto

Так же это должно открываться с помощью pop-up.