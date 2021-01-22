Python разработка бекенд сервиса заказа расходников для офиса

Добрый день, для проекта одного из наших заказчиков требуется разработка python django бекенда для панели управления бронированием типовых расходников для офиса. Фронтенд разработчик в команде имеется. ТЗ также описано и будет предоставлено на обсуждении, но можно точно сказать что проект максимально упрощен и задача из стандартного каталога позиций формировать заказ и у заказа на бекенде менеджер должен ставить статус в процессе выполнения (никаких интеграций со складом или логистикой или документооборотом итп - не требуется, разрабатываем только личный кабинет, параметры заказчика, история заказов, каталог, заказ, отслеживание статуса заказа, несколько общих интерфейсов в админке, взаимодействие с фронтом). Разработка именно на python django с нуля, тк потом система будет развиваться. Оплата напрямую исполнителю. Проект разбивается на этапы и оплата производится независимо по каждому этапу для большей прозрачности. Предоплаты нет, оплата после каждого сданного этапа. Предварительные оценки объема работ: ориентировочно 30-50 нормочасов, до 40тр, ставку рассматриваем до 800 руб в час, срок - ориентировочно 2-3 недели. Готовы обсуждать