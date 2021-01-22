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Python разработка бекенд сервиса заказа расходников для офиса
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, для проекта одного из наших заказчиков требуется разработка python django бекенда для панели управления бронированием типовых расходников для офиса. Фронтенд разработчик в команде имеется. ТЗ также описано и будет предоставлено на обсуждении, но можно точно сказать что проект максимально упрощен и задача из стандартного каталога позиций формировать заказ и у заказа на бекенде менеджер должен ставить статус в процессе выполнения (никаких интеграций со складом или логистикой или документооборотом итп - не требуется, разрабатываем только личный кабинет, параметры заказчика, история заказов, каталог, заказ, отслеживание статуса заказа, несколько общих интерфейсов в админке, взаимодействие с фронтом). Разработка именно на python django с нуля, тк потом система будет развиваться. Оплата напрямую исполнителю. Проект разбивается на этапы и оплата производится независимо по каждому этапу для большей прозрачности. Предоплаты нет, оплата после каждого сданного этапа. Предварительные оценки объема работ: ориентировочно 30-50 нормочасов, до 40тр, ставку рассматриваем до 800 руб в час, срок - ориентировочно 2-3 недели. Готовы обсуждать
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