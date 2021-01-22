Дублировать отправку заявку с лендинга - в 2источника.(js + php)

Для наглядности - записал видео. В нем все по полочкам объяснено: что имеем, что необходимо сделать.https://drive.google.com/file/d/1AEV0MBWx_vU3Q_IGtv3Fk8caOoic7Usr/view?usp=sharingТут опишу только вкратце:1) Есть лендинг на нашем хостинге, форма в котором подтягивается в iframe - то есть юзер вносит данные в iframe форму и отправляет заявку.2) Нам необходимо сделать так, чтоб данные, которые он вносит - отправлялись не только по ссылке в iframe, но и еще на нашу почту.