Парсер заявок на сайте Я Услуги

$80
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки1164 просмотра
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Здравствуйте.

Задача: собирать заявки роботом(парсером) с Яндекс услуг по ключ словам, ставить на них цены (в зависимости от города) и отправлять эту заявку клиенту. Данные по отправленным заявкам вносить в гугл таблицу или airtable.

Для цен (тарифов) будет также Гугл таблица/Airtable с полями: Город, Координаты, Цена.

Если заявка принадлежит этому городу то выставляем цену (проверяем через гео api яндекса или гугла).

Детальное ТЗ в личку.

Укажите пожалуйста свой бюджет и сроки

3 года назад
EthicsWeb
Вадим 
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
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