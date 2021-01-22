Парсер заявок на сайте Я Услуги

Здравствуйте.

Задача: собирать заявки роботом(парсером) с Яндекс услуг по ключ словам, ставить на них цены (в зависимости от города) и отправлять эту заявку клиенту. Данные по отправленным заявкам вносить в гугл таблицу или airtable.

Для цен (тарифов) будет также Гугл таблица/Airtable с полями: Город, Координаты, Цена.

Если заявка принадлежит этому городу то выставляем цену (проверяем через гео api яндекса или гугла).

Детальное ТЗ в личку.

Укажите пожалуйста свой бюджет и сроки