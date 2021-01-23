В команду нужен Yii2 программист

На данном сайте: [url=https://kg-music.club]https://kg-music.club[/url] есть прокрутка, сделана с помощью какого-то скрипта, не очень удобна на компьютерной версии. Нужно найти её, и убрать с сайта, чтобы была стандартная прокрутка.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть проект, не вытягиваю по срокам, нужен помощник довести проект до ума
Осталось процентов 30%
Проект тур агенство
Задачи:
1) Авторизация
2) Простой личный кабинет (Настройки профиля мин полей, Мои заказы, выход)
3) Реализовать отзывы (Фронт + бек)
4) Виджеты (Просмотренные туры, Похожие туры)
5) Виджет на главной Рекомендуемы туры
6) Новости сайта и новости компании
7) Форма брони
Верстка есть
От фрилансера нужно:
Связь голосовая (телефон, viber, telegram, skype)
На чистоту кода обращать не буду нужна скорость работы
Оплата по факту, сдаем проект деребаним бюджет, бюджет нормальный
Сработаемся, работы будет еще много по другим проектам!)
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