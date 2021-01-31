Ошибка 404 переход на несуществующую страницу настроить Joomla! 3.6.

Здравствуйте! Используем вот этот модуль для турбо страниц [url=https://github.com/alexsco74/csas_ytu.]https://github.com/alexsco74/csas_ytu.[/url] Нам нужно выводить ФИО автора и несколько дополнительных полей из самой ноды. Например, есть поле "Читайте также" (тип поля Node reference) в котором содержится выбранная статья как рекомендация. Ещё есть ...