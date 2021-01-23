Создать два юзербота

Речь идет а два бота

Нужен юзербот, чтобы выполнял такие функции:

1) парсить аудиторию с групп которые предварительно известны (выгружать в эксель или доступный сервис)

2) Отправлять смс по готовой базе по никам и номерам телефонов(с экселя....)

3) формировать статистику

- сколько контактов получили смс

- кто заблокировал

4) чтобы потом дальше мог ответить смс человек

Нужно будет передать код, чтобы я могла его при каждой блокировке ставить на новый ак в телеграмме+ объяснить как его поставить на новый аккаунт

ЮзерБот, функционал:

1) по ключевым словам собирать аудиторию (выгружать в эксель или доступный сервис)

2) сразу же ребятам отправлять стандартное смс3) формировать статистику

- сколько контактов получили смс

- кто заблокировал

Нужно будет передать код, чтобы я могла его при каждой блокировке ставить на новый ак в телеграмме+ объяснить как его поставить на новый аккаунт