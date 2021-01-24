Парсер параметров

У меня сайт [url=https://noname.chat/]Анонимный чат[/url] работающий по подписке (одностраничник без страницы "спасибо за покупку") 1. Мне нужно отслеживать статистику покупки подписки (оформляется всё через Cloudpaymets(наличие обширного api)) 2. Всё это нужно передавать в GA, чтобы отображалось количество первых продаж(после ...
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Нужно написать скрипт, программу, которая будет заходить на сайт cy-pr . com и брать с него информацию по доменам. Более подробно напишу после выбора исполнителя.
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