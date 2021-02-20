Консультация: размещение метатегов к страниц

Необходима консультация - для сайта нужно прописать метатеги и текст на конкретной странице. В админке не можем найти где-то это (либо нет вывода - тогда необходимо реализовать вывод)

Нужно добавить тайтл, дискрипшин и описание к странице

смс - ворпресс