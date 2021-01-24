Php-скрипт преобразования доменного имени (строки)

$10
Веб-программированиеЗавершен5 заявок225 просмотров
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ТЗ для php-скрипта:

1) Взять имя домена из переменной.

2) Через каждые 2 символа доменного имени вставить сочетание 2-ух буквенных символов, чтобы:

-первый символ был прописной (uppercase);

-второй символ был строчный (lowercase);

-каждый символ выбирается рандомно;

-при каждой новой вставке в строку брать новые 2 символа. Рандомно.

3) Далее точку, которая отделяла доменную зону, заменить на два символа - uppercase букву и число, чтобы буква и число выбирались рандомно.

4) Расположить символы в реверсивном порядке.

Пример:

1) yandex.ru

2) yaMjndYhexRt.rLpu

3) yaMjndYhexRtM5rLpu

4) upLr5MtRxehYdnjMay

PHP
3 года назад
portnyagin
Андрей 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
BBGunGun
Лукинов 
27 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
3 года назад
$9
1 день
Всё работает как надо. Код аккуратный и не громоздкий. Спасибо Геннадию за сотрудничество!
Все отлично, Андрей всегда на связи. Моментальная оплата, рекомендую!
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