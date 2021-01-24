Вывод стратегии с Tradingview на биржу

Требуется написатьскрипт, который будет забирать файлы(фотографии) с FTP и копировать их на Яндекс Диск без потери качества. Либо подключить через API Яндекс диск к FTP.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
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