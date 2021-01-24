Вывод стратегии с Tradingview на биржу

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Вывести торговую стратегию с tradingview на биржу и ее автоматизация 

3 года назад
guest_16115095242206
3 года в сервисе
Был
3 года назад