Нужно сделать тг бота для работы с криптой

$100
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки1124 просмотра
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Нужно сделать тг бота для работы с криптой

3 года назад
Yaroslav7777
Ярослав 
20 летУкраина
3 года в сервисе
Был
год назад