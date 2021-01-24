Поправить карусель с товарами

$65
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки1150 просмотров
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На сайте используются карусели с товарами http://joxi.ru/RmzNZwBUM6qjXm Сайт на Битрикс. Компонент карусели использует инфоблок каталога товаров (IBLOCK_ID=4). Когда в каталоге совершается любая операция (например, выгрузка остатков, которая происходит раз в 5 минут), то кеш компонента карусели при этом сбрасывается и вместо пары десятков запросов к БД происходит несколько сотен. Всё это увеличивает нагрузку на сервер и замедляет работу сайта.

Нужно решить эту проблему. Может быть использовать неуправляемое кеширование (принудительно сбрасывать кеш у компонента раз в час) или переделать карусель на ajax. Возможно есть третий вариант.

Ссылка на сайт во вложении.

3 года назад
evshi
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
Выбранный исполнитель
tipikindm
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
$65
2 дня
Из того, что понравилось, только то, что исполнитель был вежлив. Всё остальное - минусы. К сожалению Дмитрий попытался обмануть при выполнении работ и это очень неприятно:((((( Суть задания была в том, чтобы переработать компонент Битрикса и сократить кол-во запросов к БД за счёт переработки. Началось с затягивания сроков. Сначала сказал сделает за сутки. Затем в задании окончательно указал 2 суток, но сказал, что всё равно скорее всего сделает за сутки. Предоставил ему доступ и начали работать. Через сутки изменений на сервере нет. Пишу ему. Он ответил, что делает не на сервере, а у себя и скоро выложит. Затем вдруг у него пропал интернет на компьютере и он выложить не сможет, только на следующий день. На следующий день тоже не выложил, в указанное время (14.30) даже на связь не вышел. На 3 день появился, сказал всё сделал. После проверки выяснилось, что исполнитель пытался банально обмануть. В компоненте надо было сократить кол-во запросов к БД, переписав компонент. Он же просто в настройках компонента изменил кол-во выводим товаров с 15 на 10 - http://joxi.ru/vAWvnxWtBkqvd2 . Это делается обычным администратором сайта в админке Битрикса за несколько секунд - http://joxi.ru/Dr8jMkaTJkzxJ2 , программист для этого не нужен. Ну и суть задачи, конечно это не решает:((((( Крайне неприятно, когда с тобой пытаются так поступить и очень жаль потраченного времени.