Поправить карусель с товарами

На сайте используются карусели с товарами http://joxi.ru/RmzNZwBUM6qjXm Сайт на Битрикс. Компонент карусели использует инфоблок каталога товаров (IBLOCK_ID=4). Когда в каталоге совершается любая операция (например, выгрузка остатков, которая происходит раз в 5 минут), то кеш компонента карусели при этом сбрасывается и вместо пары десятков запросов к БД происходит несколько сотен. Всё это увеличивает нагрузку на сервер и замедляет работу сайта.

Нужно решить эту проблему. Может быть использовать неуправляемое кеширование (принудительно сбрасывать кеш у компонента раз в час) или переделать карусель на ajax. Возможно есть третий вариант.

Ссылка на сайт во вложении.