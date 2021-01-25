Web-разработчик в веб-студию

Ищем веб-разработчика (бэкэнд) для удаленной постоянной работы в веб-студии.

Требования к разработчику:

Опыт работы с OpenCart, WP(опыт работы с другими CMS будет плюсом)

Не менее 1 года опыта работы с PHP

Умение разбираться в чужом коде

Опыт в модификации стандартного функционал CMS OpenCart, WP

Работа с базами данных (запросы, оптимизация и т.д.)

Опыт написания собственных скриптов, модулей и т.д.

Умение реализовать нестандартные задачи

Опыт работы в команде, опыт работы с системами контроля версий

График работы:

Понедельник - пятница: с 9 до 18 часов по Москве. Перерыв на обед 1 час (в удобное для Вас время).

Суббота -воскресенье: выходной

Для учета рабочего времени используем таймтрекер https://yaware.ru (обязательное условие, все сотрудники веб студии, которые на удаленке, используют его).

ЗП в месяц от 30 000 до 40 000 рублей. Точная ЗП определяется по результатам испытательного периода.

Оплачиваемый испытательный период - 2 недели.

Оплата удобным для вас способом: банковская карта, электронные деньги и т.д.

Просьба высылать резюме или писать вкратце о навыках в Telegram: @roman_new_web