Написать бота для телеграмм

Ищем веб-разработчика (бэкэнд) для удаленной постоянной работы в веб-студии. Требования к разработчику: [list=1][*]Опыт работы с OpenCart, WP(опыт работы с другими CMS будет плюсом)[*]Не менее 1 года опыта работы с PHP[*]Умение разбираться в чужом коде[*]Опыт в модификации стандартного ...