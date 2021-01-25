Разработать портал Service Desk

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки959 просмотров
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Разработать портал Service Desk согласно ТЗ, возможно с вашими доработками учитывая опыт. Рассмотрю программиста отдельно или вместе с дизайнером.

https://app.moqups.com/A11zYnnEBF/view/page/ad64222d5

Прошу вас указать, то что вы ознакомились с тз и прислать в комментарии интересные проекты.

3 года назад
shamaxim
32 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад