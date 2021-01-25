Сделать сайт

Нужно сделать галерею в мобильном устройстве как на компьютере! https://youtu.be/qGxC0rcKUY0 https://sova-design.com.ua/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Vue, Python, Django
- Похожие заказы
- $10Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
на сайте - [url=https://tokio-travel.com/]tokio-travel.com[/url] видимость страниц, видно через site: только 2300, а опубликовано более 50 тыс. страниц. Надо исправить. В Гугл Консоле есть ошибки, может в этом дело: Отсутствует поле "itemReviewed" Значение, заданное для элемента данных "ratingCount", должно быть положительным. Отправленный ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужен бот в телеграмме который подбирает футбольные матчи из сайта myscore по указанным фильтраВеб-программирование8 заявокЗакрыт3 года назад
- $60
Написать бота для телеграмВходная инфа: матчи топ 5 лиг: АПЛ, Германия, Испания, Италия, Португалия.Кубки этих же лиг.. Условие выдавания лайва:На <=25 минутеКеф на одну из команд <=1.7 Удары этой команды по воротам 3=>Угловые этой команды => ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $550
Ищем веб-разработчика (бэкэнд) для удаленной постоянной работы в веб-студии. Требования к разработчику: [list=1][*]Опыт работы с OpenCart, WP(опыт работы с другими CMS будет плюсом)[*]Не менее 1 года опыта работы с PHP[*]Умение разбираться в чужом коде[*]Опыт в модификации стандартного ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день. На одной странице нужно скрыть рекламу под заголовком - http://seonic.pro/seo-audit-vashego-sajta/ Выводиться через плагин flat pm, но через настройки не скрываетсяВеб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Добрый день! Необходим специалист, который разработает сайт по готовому дизайну (+ мобильная версия), с возможностью продавать с него онлайн курсы (йога), соответственно с платежной системой и возможностью клиенту самостоятельно вносить изменения в расписание занятий.Веб-программирование12 заявокЗакрыт3 года назад
- $270
Нужно доработать сайт на CMS Wordpress, необходимо сделать кастомный, сложный личный кабинет по тз, поправить работу модуля регистрации на сайте, и мелочовку по верстке поправить Ищу грамотного специалиста с хорошим знанием php и CMSWordpress,по вёрстки то же ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Доработать телеграмм бот написаный на PhpВеб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
- $100
Починить загрузчик изображений swfUpload в админке на личном сайте, на php + js (jquery) Нужно починить загрузчик изображений в админке. Должен работать кроссбраузерно на последних версиях (десктоп, тачи), предпочтительно использовать jQuery-File-Upload ([url=https://github.com/blueimp/jQuery-File-Upload]https://github.com/blueimp/jQuery-File-Upload[/url]).Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад