Frontend dev. react - реализовать задачи согласно тз

$200
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки611 просмотров
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https://docs.google.com/document/d/15CiOydu4CHK54I-D5m7qm6JKVLmJ_MUEzPjjUl85woU/edit

оплата по договору 

React
3 года назад
guest_16073552689252
3 года в сервисе
Был
3 года назад