Доработать простейший простой почтовый клиент на Laravel

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок878 просмотров
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Задача

Есть простейший почтовый клиент для переписки с клиентами (приём и отправка писем по IMAP, запись в БД переписок с клиентами, простой веб-интерфейс).

Ищем разработчика на Laravel с оплатой почасово для внедрения в данный функционал дополнений и изменений.

Прошу писать вашу ставку за час.

Laravel
3 года назад
guest_15720725561593
4 года в сервисе
Был
2 года назад