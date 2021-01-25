Доработать простейший простой почтовый клиент на Laravel

Задача

Есть простейший почтовый клиент для переписки с клиентами (приём и отправка писем по IMAP, запись в БД переписок с клиентами, простой веб-интерфейс).

Ищем разработчика на Laravel с оплатой почасово для внедрения в данный функционал дополнений и изменений.

Прошу писать вашу ставку за час.