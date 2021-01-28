Задача Есть простейший почтовый клиент для переписки с клиентами (приём и отправка писем по IMAP, запись в БД переписок с клиентами, простой веб-интерфейс). Ищем разработчика на Laravel с оплатой почасово для внедрения в данный функционал дополнений и ...
Доработки на сайте, написанном на фреймворке kohana
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт, написанный на фреймворке kohana. На нем нужно сделать блок с похожими статьями по теме.
Пример. Есть страница Вступление в наследство. Есть разные статьи на смежную тематику, типа Очередность наследования, Наследование квартиры. Их нужно вывести в этом блоке на странице про Наследство. Ну и соответственно, на других страницах тоже должен быть этот блок, но без ссылки на страницу, где он выводится. Материалы на сайте лежат в корне, но какая-то привязка к той или иной теме у них вроде есть - это нужно смотреть. Как я вижу, если в базе у них есть привязка к наследству, значит можно это практически автоматом выводить.
Присылайте примеры работ на kohana. Вопросы в личку.
Отклики без примеров работ не читаю.
- Похожие заказы
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт3 года назад
Разработка сайта на ВпВеб-программирование17 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый вечер, уважаемые господа! У меня сайт по продаже спорт товаров. Сделан на базе word press. Работаю как физ лицо. Требуется найти возможность подключения оплат за товары приобретенные на сайте. Есть карта Visa и Mastercard. Оплаты будут приходить через ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
На текущий момент у нас рабочий проект, который находится на стадии доработки.Стэк проекта: node.js/meteor.js/mongodb Если интересен стэк технологий проекта готовы с Вами обсудить требования к нашему продукты, и Ваши ожиданияВеб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
Нужен опытный php, js, css специалист, для правок в DLE адалт шаблонах.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
- $50
Видео тз: https://www.loom.com/share/5de76790234c4c55bbcdb96d0fe7bb72 От вас цена и сроки. Смотрите видео тзВеб-программирование1 исполнительЗакрыт3 года назад
- $30
Задача организовать логику работы с лидам и в Битрикс24 для нестандартной функциональности (форм которые интегрируются с сайтом по API) При приходе лида с сайта должна проверяться информация: 1. Существует ли лид 2. В каком статусе открыт(тогда писать в ...Закрыт3 года назад
Есть самописный сайт на WP+ACF Задачи: - добавить капчу от гугл на формы (попап формы) - написать механизм защиты входа на страницу если форма не заполнена - разобратся почему не отправляются некоторые данные с форм - поправить верстку всплывающих окон Бюджет ...Закрыт3 года назад
Начали настройку кассы атол, возникла проблема с печатью чеков..Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Разработать портал Service Desk согласно ТЗ, возможно с вашими доработками учитывая опыт. Рассмотрю программиста отдельно или вместе с дизайнером. https://app.moqups.com/A11zYnnEBF/view/page/ad64222d5 Прошу вас указать, то что вы ознакомились с тз и прислать в комментарии интересные проекты.Закрыт3 года назад