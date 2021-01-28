Доработки на сайте, написанном на фреймворке kohana

Есть сайт, написанный на фреймворке kohana. На нем нужно сделать блок с похожими статьями по теме.

Пример. Есть страница Вступление в наследство. Есть разные статьи на смежную тематику, типа Очередность наследования, Наследование квартиры. Их нужно вывести в этом блоке на странице про Наследство. Ну и соответственно, на других страницах тоже должен быть этот блок, но без ссылки на страницу, где он выводится. Материалы на сайте лежат в корне, но какая-то привязка к той или иной теме у них вроде есть - это нужно смотреть. Как я вижу, если в базе у них есть привязка к наследству, значит можно это практически автоматом выводить.

Присылайте примеры работ на kohana. Вопросы в личку.

Отклики без примеров работ не читаю.