Скопировать скрипт переноса фото ВК и Одноклассники

Нужна копия сайта с регистрацией авторизацией

(по email)

Выглядит проще чем написано в ТЗ )

прикреплен скриншот

В личном кабинете пользователь может переносить фото из альбома в альбом

или между соц сетями ВК и одноклассники

Так-же можно скачивать все фото из альбома файлами

Доступ к функционалу предоставляется по факту оплаты на время = день/неделя/месяц

Подключаем платежную систему

При первичной регистрации 1 неделя дается в качестве пробного доступа

Дизайн и верстку нужно будет копировать с действующего сайта (стороннего)

Так-же нужно будет заверстать небольшой лендинг который идет до ЛК