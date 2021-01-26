Скопировать скрипт переноса фото ВК и Одноклассники

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка1038 просмотров
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Нужна копия сайта с регистрацией авторизацией 

(по email) 

Выглядит проще чем написано в ТЗ )

прикреплен скриншот

В личном кабинете пользователь может переносить фото из альбома в альбом 

или между соц сетями ВК и одноклассники 

Так-же можно скачивать все фото из альбома файлами 

Доступ к функционалу предоставляется по факту оплаты на время = день/неделя/месяц 

Подключаем платежную систему 

При первичной регистрации 1 неделя дается в качестве пробного доступа 

Дизайн и верстку нужно будет копировать с действующего сайта (стороннего) 

Так-же нужно будет заверстать небольшой лендинг который идет до ЛК

3 года назад
romulenko
Игорь 
35 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад