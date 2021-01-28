Настроить формы обратной связи на сайте

$10
Веб-программированиеЗавершен8 заявок1325 просмотров
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Сайт https://развитиеотношений.рф/, разработан на wordpress. В какой-то момент перестали работать формы обратной связи. Нужно исправить.

3 года назад
pmwebgid
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Lemp
26 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$20
1 день
Однозначно рекомендую Андрея как исполнителя. Настроил и доработал формы обратной связи на WP в день создания заявки. Был постоянно на связи и проконсультировал по дальнейшим действиям. Благодарю!
Четко поставленная задача. Своевременная оплата. Всегда на связи. Рекомендую.