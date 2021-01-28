Настроить формы обратной связи на сайте

Есть сайт, написанный на фреймворке kohana. На нем нужно сделать блок с похожими статьями по теме. Пример. Есть страница Вступление в наследство. Есть разные статьи на смежную тематику, типа Очередность наследования, Наследование квартиры. Их нужно вывести ...
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Сайт https://развитиеотношений.рф/, разработан на wordpress. В какой-то момент перестали работать формы обратной связи. Нужно исправить.
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