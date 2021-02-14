Доработать товарный фид

$20
Веб-программированиеЗавершен1 заявка108 просмотров
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Необходимо доработать существующий товарный фид - 2 языковые версии по ТЗ.

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3 года назад
fox-agency
Екатерина 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
месяц назад
Выбранный исполнитель
Astamyr
Игорь 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
день назад
3 года назад
$20
2 дня
работаем не первій раз. все отлично, как всегда. Рекомендую.
Работаем не первый раз. Всё как всегда - чётко и во время. Однозначно, рекомендую!