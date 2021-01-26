Добавить в PHP-скрипт запись определённых данных в файл

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок984 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В одном скрипте есть такой код:

echo 'Selected date: ', $date, PHP_EOL;

$sports = explode(',', PARSING_SPORTS);

foreach ($sports as $sportName) {

$sportName .= '_Sport';

$sport = new $sportName($db, $dom);

$sport->parse();

printf('[%s] Matches found: %d, added: %d' . PHP_EOL, $sport->getSportName(),

$sport->getFoundMatches(),

$sport->getAddedMatches());

unset($sport);

}

Этот кусок выводит на экране например по дате $date = 2021-01-24 типа:

Selected date: 20210124 [basketball] Matches found: 62, added: 62 [football]

Matches found: 521, added: 521 [hockey] Matches found: 114, added: 114

Надо чтобы такая же строка записывалась в текстовый файл /log.txt.

Нужно добавить соответствующий код в файл.

Прошу присылать предложения с ценой.

PHP
3 года назад
sewko
52 годаЭстония
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад