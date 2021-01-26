Есть сайт, написанный на фреймворке kohana. На нем нужно сделать блок с похожими статьями по теме. Пример. Есть страница Вступление в наследство. Есть разные статьи на смежную тематику, типа Очередность наследования, Наследование квартиры. Их нужно вывести ...
Добавить в PHP-скрипт запись определённых данных в файл
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В одном скрипте есть такой код:
echo 'Selected date: ', $date, PHP_EOL;
$sports = explode(',', PARSING_SPORTS);
foreach ($sports as $sportName) {
$sportName .= '_Sport';
$sport = new $sportName($db, $dom);
$sport->parse();
printf('[%s] Matches found: %d, added: %d' . PHP_EOL, $sport->getSportName(),
$sport->getFoundMatches(),
$sport->getAddedMatches());
unset($sport);
}
Этот кусок выводит на экране например по дате $date = 2021-01-24 типа:
Selected date: 20210124 [basketball] Matches found: 62, added: 62 [football]
Matches found: 521, added: 521 [hockey] Matches found: 114, added: 114
Надо чтобы такая же строка записывалась в текстовый файл /log.txt.
Нужно добавить соответствующий код в файл.
Прошу присылать предложения с ценой.
- Похожие заказы
- $50Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Добрый день. Сервис прислал 3 сертификата. Требуется помочь установить на Centos и подключиться корректно к API через CURLВеб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется оптимизировать загрузку сайтов на WP по Google Speed nc-flagman . ru - WP Версия 3.1.4 oldness . ru - WP Версия 4.9.6 Что оптимизируем: 1. картинки, под каждый размер на сайте создать свой размер 2. установить кеширующий статику плагин (на ваше ...Завершен3 года назад
- $10
Сайт https://развитиеотношений.рф/, разработан на wordpress. В какой-то момент перестали работать формы обратной связи. Нужно исправить.Завершен3 года назад
- $200
https://docs.google.com/document/d/15CiOydu4CHK54I-D5m7qm6JKVLmJ_MUEzPjjUl85woU/edit оплата по договоруВеб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужна копия сайта с регистрацией авторизацией (по email) Выглядит проще чем написано в ТЗ ) прикреплен скриншот В личном кабинете пользователь может переносить фото из альбома в альбом или между соц сетями ВК и одноклассники Так-же можно скачивать все фото из ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $60
Требуется доработать сайт на WP по ТЗ Требуется на сайтах: geriartriya . ru, oldness . ru, concern . su, harmonyin . ru, dm-druzey . ru, skazka-pansionat . ru, под блоком с текстовыми отзывами вставить блок с ...Завершен3 года назад
Задача Есть простейший почтовый клиент для переписки с клиентами (приём и отправка писем по IMAP, запись в БД переписок с клиентами, простой веб-интерфейс). Ищем разработчика на Laravel с оплатой почасово для внедрения в данный функционал дополнений и ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт3 года назад
Разработка сайта на ВпВеб-программирование17 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый вечер, уважаемые господа! У меня сайт по продаже спорт товаров. Сделан на базе word press. Работаю как физ лицо. Требуется найти возможность подключения оплат за товары приобретенные на сайте. Есть карта Visa и Mastercard. Оплаты будут приходить через ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад