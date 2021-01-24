Устранить ошибки

Веб-программированиеЗакрытнет заявок190 просмотров
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Для seo продвижения необходимо устранить ошибки на сайте 

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=RU&url=https%3A%2F%2Fwww.orderbus.com.ua%2F

3 года назад
AlenaPH
Альона 
32 годаУкраина
5 лет в сервисе
Была
год назад